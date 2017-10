Irland: Erhebung der Sturmholzmengen verzögert sich

Die Erhebung der durch das Sturmtief „Ophelia“ in den Wäldern des irischen Staatsforstbetriebs Coillte verursachten Schäden verzögert sich. Ein Sprecher von Coillte begründet dies damit, dass nach Ophelia am 16. Oktober am vergangenen Wochenende das Sturmtief „Brian“ über Irland hinweggezogen ist. Dabei sind zusätzliche Mengen Sturmholz angefallen. Bei Coillte wird davon ausgegangen, dass erst in einigen Wochen grobe Schätzungen über den Sturmholzanfall möglich sein werden.



Der Orkan Ophelia wird von irischen Meteorologen zu den schwersten Stürmen in den vergangenen 50 Jahren gezählt. Europaweit hatte Ophelia Aufmerksamkeit erregt, da sich das Sturmtief aus einem Hurrikan entwickelt hat, der nicht wie üblich Richtung Westen in die Karibik und nach Nordamerika gezogen ist.