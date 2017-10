Irischer Staatsforst rechnet mit Schäden durch Ophelia

Der irische Staatsforstbetrieb Coillte rechnet damit, dass der zwischenzeitlich zum Sturmtief herabgestufte Hurrikan „Ophelia“ nennenswerte Schäden in den Wäldern verursacht hat. Die Wälder waren für die Öffentlichkeit bereits am 15. Oktober gesperrt worden, ab heute sollen Mitarbeiter von Coillte mit der Schadenserhebung beginnen.



Ophelia hatte am gestern Morgen die Südwestküste Irlands erreicht und war im Tagesverlauf über die Insel hinweggezogen. Dabei wurde Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h gemessen.