Inwido: Carleson übernimmt Leitung des Bereichs EBE

Der schwedische Fenster- und Türenhersteller Inwido hat Mikael Carleson zum neuen Leiter des Bereichs „Emerging Business Europe (EBE)“ bestellt. Er hat den Posten mit Wirkung zum 19. Oktober übernommen und damit die Nachfolge von Mads Storgaard Mehlsen angetreten. Storgaard Mehlsen, der seit 2007 in verschiedenen Positionen für Inwido tätig war, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.



Nachdem Carleson im Jahr 2012 zu Inwido gewechselt war, hatte er bis 2014 schon einmal für den Bereich EBE bearbeitet. Danach wurde er Leiter des Geschäftsbereichs „Sweden“. Zum 1. Juli hat Inwido die bislang getrennt geführten Absatzmärkte Schweden und Norwegen in dem neuen Geschäftsbereich „Sweden-Norway" zusammengefasst und die Leitung an Henrik Hjalmarsson übertragen. Carleson blieb weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung und hat strategische Aufgaben im Hinblick auf Wachstumspotenziale in Europa wahrgenommen.