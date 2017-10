Investorengruppe um Nobilia übernimmt Pino Küchen

Der Geschäftsbetrieb und die Markenrechte des zum insolventen Alno-Konzerns gehörenden Küchenherstellers Pino werden im Zuge einer übertragenden Sanierung rückwirkend zum 1. Oktober an eine Investorengruppe unter der Beteiligung des Küchenmöbelherstellers Nobilia verkauft. Der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann hat das Kaufangebot am 2. Oktober angenommen; Vertragsdetails wurden nicht bekanntgegeben. Der Erwerb steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.



Die Investorengruppe übernimmt alle derzeit 229 Pino-Mitarbeiter sowie zusätzlich die am Standort in Coswig tätigen Mitarbeiter der ebenfalls insolventen Alno Logistik & Service GmbH. Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Mitte September eingestellten Produktion in Coswig sollen in Kürze getroffen werden.



Außerdem befinden sich die Investorenprozesse für Alno, Wellmann und Alno Logistik laut einer heute veröffentlichten Mitteilung in der entscheidenden Phase. Ziel sei es auch hier, kurzfristig zu Abschlüssen zu kommen, die die Fortführung der jeweiligen Unternehmen und den Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen gewährleisten.