Investoren planen Werk für Holzfässer in West Virginia

Die neu gegründete West Virginia Great Barrel Company (WVGBC) will in Caldwell/West Virginia ein Werk für Holzfässer errichten. Dies wurde am 17. Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz des Gouverneurs von West Virginia, Jim Justice, bekannt gegeben. Auf einem 23 Acre großen Gelände soll ab Anfang 2018 eine Werk mit einer Produktionskapazität von 700 Whisky-Fässern/Tag bzw. 125.000 Fässer/Jahr gebaut werden. Der Bedarf an White Oak-Schnittholz wird mit 13 Mio bdft/Jahr angegeben. Nach der für das erste Quartal 2019 vorgesehenen Inbetriebnahme sollen in dem Werk nach derzeitigem Planungsstand 113 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Investitionen liegen bei rund 27 Mio US$. Hinzu kommen noch 3 Mio US$ für den Ausbau eines bestehenden Sägewerks, in dem die benötigten Dauben eingeschnitten werden. Von der West Virginia Economic Development Authority wird ein Darlehen von 6 Mio US$ gewährt, weitere 6 Mio US$ werden über Banken finanziert.



Das Projekt zum Bau eines Werks für Holzfässer wird von einer Gruppe von rund 20 regionalen Investoren getragen. Diese stellen 15 Mio US$ für das Projekt bereit. Ziel der Investoren ist es zum einen, in der von den Überschwemmungen im Juni 2016 besonders stark betroffenen Region Greenbrier County im Südwesten von West Virginia neue Arbeitsplätze zu schaffen. Zum anderen hat der Sprecher der Investorengruppe und geschäftsführende Gesellschafter der WVGBC, Tom Crabtree, auf der Pressekonferenz auf den steigenden Bedarf der amerikanischen Bourbon-, Rye- und Wishky-Produzenten an Holzfässern hingewiesen. Dies gilt besonders für die Bourbon-Hersteller, die zur Lagerung neue Fässer verwenden müssen. Ausgehend von einem aktuellen Jahresbedarf von rund 2 Mio Fässern in Nordamerika und einer jährlichen Steigerungsrate um rund 7 % rechnet Crabtree bereits 2019 mit einem Mehrbedarf von mehreren hunderttausend Fässern.