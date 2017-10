Ikea-Umsatzzuwachs in Frankreich hat sich verlangsamt

Der schwedische Ikea-Konzern hat im Geschäftsjahr 2016/2017 seinen Umsatz in Frankreich um 2,4 % auf 2,693 Mrd € gesteigert. Damit hat sich das Wachstum auf dem französischen Markt abgeschwächt. Im vorangegangen Geschäftsjahr hatte sich das Plus noch auf 9,2 % belaufen. Der Onlineumsatz hat sich 2016/2017 dagegen zweistellig um 13,6 % auf 118,0 Mio € erhöht. Das entspricht einem Anteil am Gesamtumsatz von 4,4 %.



Die Zahl der Ikea-Einrichtungshäuser ist im vergangenen Geschäftsjahr mit 33 Filialen stabil geblieben. Zuletzt war im August 2016 ein neues Einrichtungshaus in Orléans-Ardon eröffnet worden. Nach eigenen Angaben kommt der Konzern in Frankreich mittlerweile auf einen Marktanteil von 19,0 %.