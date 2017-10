IHD veranstaltet 12. Holzwerkstoffkolloquium in Dresden

Das IHD veranstaltet am 14. und 15.Dezember in Dresden zum insgesamt zwölften Mal sein Holzwerkstoffkolloquium. Unter dem Motto „Grenzüberschreitungen“ liegt der Fokus der Veranstaltung laut IHD auf Innovationen in der Holzwerkstoffindustrie, die unter anderem über Technologietransfers aus den Bereichen Biotechnologie und Bionik ermöglicht werden.



Insgesamt stehen 19 Präsentationen sowie vier Kurzbeiträge auf dem Programm. Davon haben fünf Vorträge innovative Bindemittel und Additive zum Einsatz bei der Holzwerkstoffherstellung zum Thema. Zwei Präsentationen stellen neue Produkte bzw. Anwendungsmöglichkeiten im Bereich MDF vor, zwei weitere Präsentationen beschäftigen sich mit Emissionen von Holzwerkstoffen bzw. bei deren Produktion. Daneben werden in einem weiteren Vortrag Ansätze zur Realisierung einer selbstoptimierenden Holzwerkstoffproduktion präsentiert.



Anmeldungen für das Holzwerkstoffkolloquium sind noch bis zum 8. Dezember unter anderem online möglich.