IHD hat neuen Arbeitsbereich USEability LAB gegründet

Seit dem Jahreswechsel 2016/2017 fokussiert sich der vom IHD gegründete Arbeitsbereich „USEability LAB“ auf die Entwicklung und Bewertung von benutzerfreundlichen Produkten. Neben aktuellen Forschungsprojekten, zu denen unter anderem die Entwicklung einer werkzeuglosen Verbindungslösung für den Möbelbau zählt, soll im laufenden Jahr über ein Zertifizierungsprogramm auch die Möglichkeit zur Vergabe eines Qualitätssiegels für benutzerfreundliche Produkte geschaffen werden. Das ebenfalls in Dresden ansässige Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH) übernimmt auch weiterhin die Prüfung dieser Produkte.



Mit seinen Leistungen richtet sich das USEability LAB unter anderem an Hersteller und Händler von Möbeln bzw. Innenausbau-Elementen. Diese können ihre Produkte hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit testen und bewerten lassen. Gleichzeitig werden Hersteller über eine entwicklungsbegleitende Beratung bei der Anpassung ihrer Produkte an die Anforderungen der jeweiligen Benutzer unterstützt.