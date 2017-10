IFN plant Übernahme der finnischen Skaala Group

Das Internationale Fensternetzwerk IFN mit Sitz in Traun/Österreich führt derzeit Verhandlungen über den vollständigen oder zumindest mehrheitlichen Erwerb des finnischen Fenster- und Türenherstellers Skaala. Am 26. September wurde der geplante Zusammenschluss bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet. Demnach sieht der geplante Erwerbsvorgang die Übernahme sämtlicher Anteile an der Skaala Group und damit auch deren alleinige Kontrolle durch IFN vor. Die IFN selbst spricht in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung lediglich von einer mehrheitlichen Beteiligung.



Nachdem die beiden Unternehmen einen Letter of Intent unterzeichnet haben, wird nach Auskunft von IFN-Vorstand Johann Habring zurzeit eine Due Diligence bei Skaala durchgeführt. Weitere Details sollen erst nach Abschluss des Verfahrens bekannt gegeben werden. Laut österreichischer Bundeswettbewerbsbehörde endet die Frist für den Antrag auf Prüfung des Zusammenschlusses am 24. Oktober.



Die Skaala Group mit Hauptsitz in Ylihärmä in Mittelfinnland befindet sich derzeit im Besitz der Familie Hautanen. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von rund 95 Mio € erwirtschaftet. Insgesamt verfügt Skaala über sechs Produktionsstätten in Finnland, an denen Fenster und Türen aus Holz und Holz-Aluminium gefertigt werden. Außer in Finnland ist das Unternehmen auch in Schweden, Großbritannien und Russland mit eigenen Verkaufsbüros vertreten.