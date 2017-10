Hüma Parkettsystem hat Geschäftsbetrieb eingestellt

Im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Spezialparkettherstellers Hüma Parkettsystem hat die Insolvenzverwaltung am 20. Oktober Masseunzulänglichkeit angezeigt. Eröffnet wurde das Insolvenzverfahren am 1. Oktober am Amtsgericht Potsdam, nachdem der Antrag dazu am 3. August eingereicht worden ist.



Der Geschäftsbetrieb wurde bereits im Vorfeld eingestellt. Die Insolvenzverwaltung wurde an Dr. Petra Hilgers von der Berliner Kanzlei Hilgers & Partner übertragen. Angaben zu den Hintergründen und möglichen weiteren Schritten will der bearbeitende Rechtsanwalt Marko Jessen unter Verweis auf das nicht-öffentliche Gerichtsverfahren nicht machen. In einer am 6. Oktober veröffentlichten Bekanntmachung des Amtsgerichts Potsdam wurden die Gläubiger aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 17. November anzumelden. Der Termin für die Gläubigerversammlung wurde in derselben Bekanntmachung auf den 20. Dezember festgelegt.



Hüma Parkettsystem wurde im Jahr 2013 gegründet. Das Unternehmen hatte sich auf die Fertigung von dreischichtig aufgebauten Eichenparkett mit spezieller Fugentechnologie („Snapcon") und Oberflächenbehandlung für den Einsatz in Nass- und Feuchtbereichen spezialisiert. Im August 2016 hatte Hüma eine Kooperationsvereinbarung mit dem österreichischen Handelsunternehmen Frischeis abgeschlossen, durch die der Vertrieb auf neue Märkte ausgeweitet werden sollte. Zum damaligen Zeitpunkt beschäftigte Hüma zehn Mitarbeiter und verfügte am Produktionsstandort Trebbin über eine Fertigungskapazität von rund 250.000 m²/Jahr. Für 2017 wurde ein Umsatzwachstum auf 5 Mio € erwartet.