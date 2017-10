Hüls-Alleingeschäftsführer Becker zieht sich zurück

Der Geschäftsführer der Hüls-Unternehmensgruppe (HUG), Dr. Matthias Becker, wird seine Geschäftsführungsaufgaben aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres niederlegen, wie die HUG am 29. September mitgeteilt hat.



Die operative Verantwortung in der Geschäftsführung der Hülsta-Werke übernehmen ab sofort Andreas Bremmer (Vertrieb) und Heinrich Judt (CRO/COO). Bremmer und die Verkaufsleiter Andreas Jung und Patrick Engelhardt sind weiterhin für den Vertrieb zuständig. Judt, der bereits seit längerem für die Restrukturierung mitverantwortlich ist, wird diese Aufgabe künftig in der Geschäftsführung wahrnehmen. Becker hatte erst Ende April die alleinige Geschäftsführung der Hüls-Gruppe sowie kommissarisch auch für Hülsta übernommen, nachdem Oliver Bialowons als CRO ausgeschieden war. Bialowons war Ende Oktober 2014 in die Geschäftsführung der Hüls-Gruppe bestellt worden und hatte den damaligen Hülsta-Geschäftsführer Heiner Goossens bei der Restrukturierung und Umsetzung des Turnaround-Konzepts unterstützt.