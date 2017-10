Holmen Timber kann Ergebnis deutlich verbessern

Der Geschäftsbereich „Holmen Timber" innerhalb des schwedischen Holmen-Konzerns hat im dritten Quartal 215.000 m³ Schnittholz abgesetzt, 17 % mehr als im Vorjahresquartal. Höhere Absatzmengen sowie Preisanhebungen haben im Vergleich zum Vorjahresquartal zu einer Umsatzsteigerung um 23 % auf 397 Mio skr geführt. Der Geschäftsbereich erzielte im Berichtszeitraum einen operativen Gewinn in Höhe von 26 Mio skr; im Vorjahresquartal war noch ein Verlust von 1 Mio skr angefallen.



Der Geschäftsbereich „Forest“ konnte im Berichtsquartal eine zufriedenstellende Nachfrage für leichte Anhebungen der Stamm- und Industrieholzpreise nutzen. Infolgedessen hat das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis um 14 % auf 117 Mio skr zugelegt. Einschließlich Wertberichtigungen der Konzernwälder in Höhe von +150 Mio skr ist das operative Ergebnis ebenfalls um 14 % auf 267 Mio skr gestiegen. Der Geschäftsbereich hat mit 1,286 Mrd skr 8 % mehr als im Vorjahr umgesetzt. Der Einschlag in den Konzernwäldern hat aber um 4 % auf knapp 700.000 m³ nachgegeben.



Auf Konzernebene hat der Umsatz um 4 % auf 3,947 Mrd skr zugelegt. Das operative, sowie das Vorsteuer- und das Nettoergebnis haben jeweils um rund 13 % auf 583 Mio skr, 580 Mio skr bzw. 456 Mio skr zugenommen.