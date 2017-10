Holly Holz stellt Laubschnittholzproduktion ein

Das rheinland-pfälzische Sägewerk Holly Holz wird Ende Oktober die Laubschnittholzproduktion in Braubach beenden. Für das Firmengelände ist nach dem Produktionsende eine Bebauung mit 45 Wohnungen durch die Gesellschafter des Sägewerks vorgesehen. Mit der Bebauung soll bereits 2018 begonnen werden. Der von Holly Holz direkt mit chinesischen Verarbeiter und Holzhändlern sowie stellenweise auch in Kooperation mit deutschen Exporteuren durchgeführte Buchenrundholzexport bleibt von der Schließung des Sägewerkes unberührt.



Von Holly Holz wurden jährlich rund 5.000 fm Buche und 2.000 fm Eiche auf eine Gatterlinie von Möhringer und Nachschnittanlagen von Paul eingeschnitten. Ein Schwerpunkt lag dabei sowohl bei Buche als auch bei Eiche auf Rohschwellen für Imprägnierwerke. Darüber hinaus wurde das Buchenschnittholz direkt an europäische Möbel- und Spielzeughersteller vermarktet. Die Buchenschnittholzexporte unter anderem nach Asien erfolgten in Zusammenarbeit mit Holzhandelsunternehmen. Das neben Schwellen erzeugte Eichenschnittholz wurde dagegen überwiegend an mitteleuropäische Möbel- und Leistenhersteller sowie an die Parkettindustrie verkauft.