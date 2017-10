Hersteller sonstiger Möbel erneut mit Umsatzplus

Laut der Umsatzstatistik des VdDW hat der Umsatz im Segment „Herstellung von sonstigen Möbeln anderweitig nicht genannt" im August um 4,9 % auf 544,9 Mio € und damit den zweiten Monat in Folge zugelegt. Damit hat sich die wechselhafte Entwicklung aus dem ersten Halbjahr nicht fortgesetzt; in den ersten sechs Monaten war auf einen Anstieg jeweils ein Rückgang gefolgt. Im August hat sich sowohl der Umsatz im Inland als auch im Ausland erhöht. Allerdings ist der Anstieg im Export mit 7,8 % mehr als doppelt so hoch ausgefallen als das Wachstum auf dem deutschen Markt mit +3,2 %. Der in der Eurozone erwirtschaftete Umsatz hat sogar zweistellig um 14,5 % zugenommen.



Kumuliert über die ersten acht Monate hat sich der Umsatz um 2,7 % auf 4,861 Mrd € verbessert. Zuwächse im Januar (+8,4 %), März (+11,1 %), Mai (+16,9 %), Juli (+2,6 %) und August standen dabei Rückgänge im Februar (-4,8 %), April (-7,5 %) und Juni (-6,8 %) gegenüber. Während im Achtmonatszeitraum der Umsatz im Inland leicht um 1,0 % auf 3,189 Mrd € gestiegen ist, hat sich der Exportumsatz stärker um 6,1 % auf 1,672 Mrd € erhöht. Der in der Eurozone erwirtschaftete Umsatz hat um 9,4 % auf 805,6 Mio € zugelegt.



Das Segment setzt sich zu etwa 40 % aus Möbelteilen, 30 % Wohn-, Ess- und Schlafzimmermöbeln, 13 % Möbeln aus anderen Materialien, 10 % Kleinmöbeln sowie 7 % Sitzmöbeln (nicht gepolstert) zusammen.