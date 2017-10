Hamberger schließt Sägewerk in Kleinostheim

Am 19. Oktober wurde die Mitarbeiter der Hamberger Hardwood in Kleinostheim über die Schließung des Sägewerkes informiert. Die Anlagen des Sägewerks stehen bereits seit mehreren Monaten zum Verkauf. Laut einem Bericht der der Tageszeitung „Main-Echo“ soll die Schließung, von der 33 Mitarbeiter betroffen sind, bis Mitte 2018 umgesetzt werden. Als Grund für die Aufgabe gibt Hamberger gegenüber der Tageszeitung den seit Jahren sinkenden Anteil von Buche in der Parkettproduktion an.



Hamberger hatte in den vergangenen Jahren bereits auf den geringeren Bedarf an Buchenschnittholz für die Parkettproduktion reagiert. So waren unter anderem Versuche unternommen worden, unbesäumtes Buchenschnittholz für den Asienexport zu produzieren.