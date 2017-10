GreCon hat sich an Döscher Microwave Systems beteiligt

Mit Wirkung zum 1. Juli hat Fagus-GreCon 24,5 % der Gesellschaftsanteile an Döscher Microwave Systems in Hamburg übernommen. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung beteiligt sich auch Dr. Jörg Hasener, Leiter Innovationsmanagement bei Fagus-GreCon, mit 24,5% an dem Hersteller von Mikrowellen-Messeräten. Die Mehrheit der Gesellschaftsanteile hält zukünftig Jörn Döscher. Zudem wird der bisherige Vertriebsleiter zum 1. Januar 2018 die alleinige Geschäftsführung von seinem Bruder Dr. Claas Döscher übernehmen.



Döscher Microwave Systems ist Anfang 2015 aus der Verschmelzung von Döscher & Döscher mit Advanced Microwave Systems (AMS) hervorgegangen. Nach der Gründung im Jahr 1994 war Döscher & Döscher zunächst als Beratungs- und Engineeringunternehmen im Bereich Feuchtemesssysteme tätig. Bis zum Jahr 2001 wurden in Zusammenarbeit mit AMS eigene Messgeräte auf Mikrowellenbasis entwickelt, die vor allem zur Feuchtemessung verwendet werden. Außerdem zählen Systeme zur Flächengewichts- und Dichtemessung sowie Laborgeräte zum Produktportfolio. Die Messsysteme werden unter anderem bei der Herstellung von Holzwerkstoffen und Schnittholz eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche liegen zum Beispiel in der Pharma- sowie der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie.