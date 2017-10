Globus-Baumärkte haben Umsatz um 5,2 % gesteigert

Das in der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG zusammengefasste Baumarktgeschäft der Globus-Gruppe hat in der zweiten Hälfte des Ende Juni geendeten Geschäftsjahres 2016/2017 gegenüber dem Vorjahr noch etwas stärker zugelegt. Die erste Geschäftsjahreshälfte war mit einem Plus von knapp 5 % auf 837,5 Mio € abgeschlossen worden. Im Gesamtjahr konnte der Umsatz laut den heute veröffentlichten Zahlen um 5,2 % auf rund 1,7 Mrd € gesteigert werden. Damit hat sich der positive Trend aus dem Vorjahr fortgesetzt; das Geschäftsjahr 2015/2016 war mit einem Umsatzplus von 5,5 % auf 1,63 Mrd € abgeschlossen worden.



Nach der im August erfolgten Eröffnung des neuen Standorts Rüsselsheim-Bauschheim betreibt die Globus-Gruppe inzwischen 91 Baumärkte mit einer Mindestverkaufsfläche von 7.000 m². 80 Standorte werden als Globus-Baumarkt betrieben, darüber hinaus gibt es elf Hela Profi-Standorte.