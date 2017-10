GETEC will Bayernfonds BestEnergy 1 übernehmen

Die G+E GETEC Holding will über ihr Tochterunternehmen GETEC heat & power die Bayernfonds BestEnergy 1 (BBE) übernehmen. Die am 20. Oktober 2017 angekündigte Übernahme steht allerdings noch unter Gremienvorbehalt sowie unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt, Bonn, wo sie am 18. Oktober unter dem Aktenzeichen B8-106/17 zur Freigabe angemeldet wurde. Verkäufer ist eine Gruppe unter Federführung der Bayernfonds Immobiliengesellschaft (BFI). Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Der laufende Betrieb und die Geschäftstätigkeit der BBE bleiben von der Transaktion unberührt.



BBE betreibt an den Standorten Bad Arolsen, Leipzig, Langelsheim, Niesky, Rieste und Steinau a.d. Straße sechs baugleiche Biomasseheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von jeweils 5 MW, die thermische Leistung liegt bei rund 10 MW. Im Vorjahr wurden in Form von Landschaftspflegematerial und Waldhackschnitzel insgesamt 376.629 t Brennstoff verbraucht. BBE erwirtschaftet im vergangenen Jahr einen Umsatz von 32,3 Mio € und ein EBITDA in Höhe von 6,1 Mio €.



Die G+E GETEC Holding setzt mit dem Erwerb der BBE ihren Wachstumskurs weiter fort. In den vergangenen Monaten hatte Getec bereits die Urbana Energiedienste, die Urbana Energieeinkauf, die Stadtwerke Thale und die vormalige Apleona Efficiency übernommen.