Früherer Ursa-Manager wird CEO von Garnica Plywood

Der spanische Sperrholzhersteller Grupo Garnica Plywood hat Christian Michel mit Wirkung zum 10. Oktober zum neuen CEO ernannt. Michel war zuletzt in verschiedenen Positionen für den spanischen Dämmstoffhersteller Ursa Insulation tätig. Bis April 2016 war Michel CEO von Ursa, danach war er noch bis zum Jahresende 2016 COO und Managing Director Europe. Der bisherige CEO und Managing Director von Garnica, Guillermo Hernanz, ist mit dem Eintritt von Michel auf die Position des Director of New Industrial Projects gewechselt. Pedro Garnica, zuletzt Executive President, ist als Chairman in den Board of Directors gewechselt.



Michel soll als neuer CEO von Garnica vor allem die internationale Expansion des Sperrholzherstellers vorantreiben, der derzeit in rund 40 Länder weltweit liefert und damit eine Exportquote von 93 % erreicht. Das Unternehmen betreibt sechs Werke am Stammsitz Logroño (La Rioja) sowie bei den Produktionsgesellschaften Garnica Baños del Rio Tobía I (La Rioja), Garnica Baños del Rio Tobía II (La Rioja), Garnica Fuenmayor (La Rioja), Garnica Valencia de Don Juan (León) und Garnica France (Samazan).