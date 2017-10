ForstBW erhöht Eichen-Orientierungspreise um bis zu 9 %

Nachdem der Landesforstbetrieb ForstBW in Baden Württemberg bereits am 28. September mit dem Verband der Säge- und Holzindustrie Baden-Württemberg (VSH) und am 6. Oktober mit Vertretern des Bundesverband Deutsche Säge- und Holzindustrie (DeSH) das traditionelle Laubholzgespräch abgehalten hat, wurden heute die Orientierungspreise für Eiche und Buntlaubholz bekannt gegeben. Änderungen zu den in der vorangegangenen Laubholzsaison 2017/2017 gültigen Orientierungspreisen ergeben sich dabei aber nur in den Sortimenten Eiche C und Eiche Fassholz.



Bei Eiche C setzt sich damit der bereits seit 2009 und nur mit einer Unterbrechung im jahr 2012 feststellbare Preisanstieg weiter fort. Nachdem die Orientierungspreise für Eiche C in der Saison 2016/2017 um bis zu 6 % erhöht wurden, ergeben sich für 2017/2018 Aufschläge von bis zu 9 % bei den höheren Stärkeklassen, während bei schwächeren Dimensionen die Erhöhungen moderater ausfallen. So schlägt der Landesforstbetrieb bei L 2b mit 73 €/fm ab Waldstraße einen gegenüber dem Vorjahr um 1 € höheren Preis vor, bei L 3a ergibt sich mit 87 €/fm ein Plus von 2 €, bei L 3b mit 105 €/fm von 3 €, bei L 4 mit 150 €/fm von 5 €, bei L 5 mit 165 €/fm von 10 € und bei L 6 mit 175 €/fm von 15 €.



Bei Eiche Fassholz empfiehlt ForstBW um 10-20 €/fm höhere Preise. Somit sollten für L 3b 400 €/fm, für L 4 470 €/fm, für L5 520 €/fm und für L 6 540 €/fm bezahlt werden. Bei Eiche B bleiben die Preisempfehlungen mit 92 €/fm für L 2b, 145 € /fm für L 3a, 200 €/fm für L 3b, 320 €/fm für L 4, 380 €/fm für L 5 und 420 €/fm für L 6 unverändert. Auch die Preisempfehlungen für die ohnehin nahezu ausschließlich über Meistgebotstermine vermarkteten Eichen A-Qualitäten wurden unverändert belassen.