Fertigbauquote auf mittlerweile 19,6 % angestiegen

Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) wurden in Deutschland von Januar bis Ende Juli 60.117 neue Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt, 11.768 davon in Fertigbauweise. Während der Fertigbau damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 % zulegen konnte, verzeichnete der Gesamtmarkt einen Rückgang um 7 %. Entsprechend stieg der Marktanteil der Fertigbauweise auf einen Rekordwert von 19,6 %, seit Jahresbeginn erhöhte sich dieser Wert um mittlerweile 1,8 Prozentpunkte.



Nach wie vor bestehen allerdings zwischen den Bundesländern erhebliche Unterschiede. Während die Quote in Baden-Württemberg nach 30,6 % im Jahr 2016 mittlerweile auf 33,4 % gestiegen ist und auch in Hessen (28,7 %) oder Rheinland Pfalz (25,2 %) Quoten von deutlich über 20 % erreicht werden, liegt der Wert in Niedersachsen noch unter 10 %. Eine rasante Entwicklung ist im laufenden Jahr für Berlin festzustellen. Hier stieg der Anteil der neuen in Fertigbauweise genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser von 16,8 % im Vorjahr auf aktuell 39,5 %.