FEB-Mitglieder wählen Kopf zum neuen Vorsitzenden

Auf der Mitgliederversammlung des Fachverbands der Hersteller elastischer Bodenbeläge (FEB) wurde Andreas Kopf am 9. Oktober zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Ivo Schintz an, der das Amt aufgrund seines Wechsels von Tarkett zum Holzwerkstoffhersteller Pfleiderer aufgeben musste.



Kopf war bislang im Verbandsvorstand als Sprecher des Arbeitskreises Marketing tätig. In Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes wird er diesen Posten im November niederlegen. Da bislang kein neuer Sprecher für den Arbeitskreis Marketing gefunden wurde, wird sich der FEB-Vorstand zumindest vorerst nur noch aus vier Mitgliedern zusammensetzen. Neben Kopf sind dies wie bislang Oliver Kluge (Schatzmeister), Olivier Bossuyt (Schriftführer) und Stephan Wolff (Sprecher des Arbeitskreises Technik).



Eberhard Lotz, der im Jahr 2011 zum ersten Ehrenpräsident des FEB ernannt wurde, wird zum Jahresende in den Ruhestand treten und damit seine Verbandsarbeit beenden.