FBG Elbeholz will mehr stehendes Stammholz verkaufen

Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Elbeholz wird bis 2. November für die kommende Einschlagsaison 2018 mehr Stammholz und weniger Industrieholz auf dem Stock anbieten. So weisen die auf dem Vermarktungsportal von Elbeholz seit 17. Oktober veröffentlichten Hiebsblöcke zwar mit rund 102.000 fm eine geringere Gesamtmenge auf dem Stock als im Vorjahr aus. Der bereits im vergangenen Jahr erhöhte Anteil von Altdurchforstungen, Verjüngungshieben und Endnutzungen wird aber auch bei den für 2018 für den Stockverkauf vorgesehenen Flächen nochmals gesteigert, sodass sich der Stammholzanteil von 62 % auf 72 % erhöhen wird. Der Anteil der Industrieholzsortimente wird dementsprechend von 38 % auf 28 % zurückgehen. Die Hiebsflächen von insgesamt 2.070 ha überwiegend in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen beinhalten 1.010 ha Durchforstungen (Erst- bis Drittdurchforstungen) und 870 ha Altdurchforstungen, 155 ha Endnutzung und 35 ha Kalamitätsnutzung.



Angesicht der nach Orkan „Xavier“ auch in den Mitgliedsbetriebsbetrieben der FBG aufgetretenen Schäden wird von Elbeholz darauf hingewiesen, dass diese Flächen separat vergeben werden und nicht Teil der Ausschreibung sind.