Eurobaustoff wird Euro-Mat zum Jahresende verlassen

Die Einkaufskooperation Eurobaustoff hat ihre Mitgliedschaft bei der europäischen Baustoffhandelskooperation Euro-Mat mit Sitz in Bereldange/Luxemburg zum Jahresende gekündigt. Dies hat das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Zu den Gründen, die zu dieser Entscheidung geführt haben, wurden keine konkreten Angaben gemacht. Eurobaustoff ist bislang eines der größten Mitglieder von Euro-Mat.



Eurobaustoff ist in der Vergangenheit schon einmal aus der Euro-Mat ausgeschieden. Im Jahr 2007 war die Partnerschaft zum ersten Mal beendet worden, nachdem die damals noch unter I&M Interbaustoff firmierende Eurobaustoff im Februar 2006 eine Kooperation mit Toom Baumarkt eingegangen war. Die Zusammenarbeit mit Toom wurde allerdings Ende 2008 bereits wieder aufgehoben. In der Folge war Eurobaustoff im Jahr 2009 erneut der Euro-Mat beigetreten.



Euro-Mat ist ein Zusammenschluss von zurzeit 22 europäischen Baustoffhandelsunternehmen bzw. Einkaufskooperationen. Aus Deutschland ist neben Eurobaustoff auch die Holzhandelskooperation HolzLand vertreten. Insgesamt repräsentieren die Mitgliedsunternehmen von Euro-Mat einen Umsatz von rund 35 Mrd €. Die Eurobaustoff-Gesellschafter haben im Geschäftsjahr 2016 allein einen Außenumsatz in Höhe von rund 14 Mrd € erwirtschaftet; der zentral fakturierte Einkaufsumsatz belief sich auf rund 5,86 Mrd €.