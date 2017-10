Erstes englischsprachiges EUWID Special erschienen

Am vergangenen Freitag ist die erste englischsprachige Sonderausgabe des EUWID erschienen. Unter dem Titel „EUWID Special: Wood-Based Panels“ greift dieses Magazin auf über 70 Seiten aktuelle Themen aus dem Maschinen-/Anlagenbau, der Holzwerkstoff- und der Zulieferindustrie auf, über die in den wöchentlich erscheinenden Informationsdiensten „EUWID Holz und Holzwerkstoffe“ und „EUWID Wood Products and Panels“ berichtet wurde.



Mit diesem Magazin wurde das seit 20 Jahren im Markt etablierte EUWID Holz special-Konzept in einen internationalen Maßstab übertragen. Schwerpunkte der ersten Ausgabe des „EUWID Special: Wood-Based Panels“ sind Investitionsprojekte und Mergers & Acquisitions in der Holzwerkstoffindustrie, aktuelle Entwicklungen auf den internationalen Holzwerkstoffmärkten, die Situation bei Vorprodukten, die Formaldehyddiskussion, ein Überblick über die weltweiten Dekorpapiermärkte sowie Veränderungen in der Oberflächenbranche. Ein Ausblick auf Themen aus dem Bodenbelags- und Mö-belbereich ergänzt das Informationsangebot.



Interessiert an einem Exemplar dieser Sonderausgabe? Dann schicken Sie bitte Ihre Postadresse an holz@euwid.de.