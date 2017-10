Duratex hat Übernahme von Ceusa abgeschlossen

Die bislang im Holzwerkstoff- und Sanitärbereich tätige Duratex-Gruppe hat am 24. Oktober die Übernahme der Ceusa-Gruppe abgeschlossen. Zuvor war die Ende August vereinbarte Transaktion von der brasilianischen Wettbewerbsbehörde Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) ohne Auflagen genehmigt worden. Für den Kauf von 100 % aller Anteile an den in der Ceusa-Gruppe zusammengefassten Unternehmen Cerâmica Urussunga und Massima Revestimentos Cerâmicos hat Duratex insgesamt 280 Mio Real aufgewendet.



Mit der nun abgeschlossenen Transaktion steigt Duratex in das Geschäft mit Keramikfliesen ein, daneben gehören zukünftig auch Dachziegel zum Portfolio. Bislang liefert das Unternehmen über den Geschäftsbereich „Deca“ Badkeramik samt den zugehörigen Armaturen. Im Geschäftsbereich „Wood“ produziert Duratex unter anderem Spanplatten, MDF/HDF sowie Hartfaserplatten und ist mit der Marke „Durafloor" auch im Bereich Laminatboden aktiv.