Dormakaba verkauft chinesische Tochter GMT Hardware

Der Schweizer Türsystemanbieter Dormakaba hat sich von seinem chinesischen Tochterunternehmen GMT Hardware mit Sitz in Shanghai getrennt. Laut einer Unternehmensmitteilung wurde der Verkauf mit Wirkung zum 29. September vollzogen. Käufer ist die Argus Holdings, ein Hauptaktionär des chinesischen Sänitärprodukteherstellers Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products.



GMT fertigt für den chinesischen Markt unter anderem Bodenscharniere für Glastüren sowie Türbeschläge im mittleren bis niedrigen Preissegment. Dormakaba hatte das Unternehmen im Februar dieses Jahres im Zuge der Akquisition von Teilen des Mechanical-Security-Geschäfts des US-amerikanischen Unternehmens Stanley Black & Decker übernommen. GMT beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und hat im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 48 Mio US$ erwirtschaftet.



Die börsennotierte Seagull-Gruppe, in die GMT integriert werden soll, beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter und ist auf die Fertigung hochwertiger Sanitärprodukte wie Armaturen, Duschabtrennungen, Ventile und Keramikartikel spezialisiert.