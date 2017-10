Domotex: Bereits über 100.000 m² Fläche verkauft

Die Deutsche Messe AG hat für die vom 12. bis 15. Januar stattfindende Bodenbelagsmesse Domotex bereits eine Ausstellungsfläche von über 100.000 m² verkauft. Damit wird der drei Monate vor der vergleichbaren Vorveranstaltung im Januar 2016 erreichte Buchungsstand um über 10.000 m² übertroffen. Nach Produktgruppen werden die größten Zuwächse in den Bereichen LVT/Designbeläge und bei maschinell gefertigten Teppichen verzeichnet. Von den Ausstellerländern hat vor allem die Türkei deutlich zugelegt; gegenüber der vergleichbaren Vorveranstaltung haben türkische Unternehmen bereits rund 7.000 m² mehr gebucht. Deutliche Zuwächse wurden auch bei Ausstellern aus dem Iran verzeichnet. Die Türkei ist damit nach Deutschland die größte Ausstellernation. Auf den nächsten Plätzen folgen Indien, Belgien, China, die Niederlande, Iran, Italien, Ägypten und die USA.



Mit dem bislang erreichten Buchungsstand will die Deutsche Messe die verkaufte Ausstellerfläche auf der nächsten Domotex auf deutlich über 100.000 m² bringen. Zu dieser Steigerung hat unter anderem auch die neue Geländebelegung beigetragen. Über die Neuverteilung der einzelnen Ausstellungsbereiche auf die insgesamt elf Hallen konnten zum Teil zusätzliche Flächen bereitgestellt werden. Die Produktbereiche elastische Bodenbeläge, Designbeläge/LVT und Laminatboden wurden in den Hallen 11 und 12 zusammengefasst. Parkett- und Holzfußböden finden sich in den Hallen 12 und 13. Die Halle 11 ist nach Aussage der Deutsche Messe AG bereits voll belegt; in den Hallen 12 und 13 gibt es dagegen noch einzelne freie Flächen.