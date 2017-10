DFH Deutsche Fertighaus Holding steigert Umsatz um 32 %

Die DFH Deutsche Fertighaus Holding AG hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 447 Mio € erwirtschaftet, rund 31,5 % bzw. 107 Mio € mehr als im Jahr zuvor. Aufgrund hoher Investitionen, eines gestiegenen Personalaufwands sowie infolge niedrigerer durchschnittlicher Hauspreise ging das Betriebsergebnis nach 18,9 Mio im Jahr 2015 um 28,6 % auf 13,5 Mio € zurück.



Die Zahl der von der DFH realisierten Wohngebäude nahm im vergangenen Geschäftsjahr um 783 Häuser oder 37 % auf insgesamt 2.877 Häuser zu. Die Gesamtzahl der im Konzern zum Jahresende beschäftigten Mitarbeiter erhöhte sich um mehr als 400 Beschäftigte auf 1.365 Mitarbeiter. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit rund 3.100 gefertigten Häusern an den beiden Produktionsstandorten Simmern und Nezvestice/Tschechien. Der Konzernumsatz soll die Marke von 500 Mio € übersteigen.



Um die gestiegene Nachfrage nach Fertighäusern bedienen zu können, hat die DFH-Gruppe bereits 2016 in die Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten und in die Verbesserung der Infrastruktur am Standort Simmern investiert. Bereits im März 2015 hatte die DFH hierzu ein Investitionspaket über 29,5 Mio € bis Ende 2016 verabschiedet, das neben dem Ausbau des Werkes in Simmern mit rund 20 Mio € auch noch umfangreiche Investitionsmaßnahmen in den Aufbau von rund 40 neuen Musterhäusern vorsah; über die Hälfte der neuen Musterhäuser war auch bis Ende 2016 bereits errichtet worden. Im laufenden Geschäftsjahr 2017 sind nach Unternehmensangaben weitere Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe vorgesehen.