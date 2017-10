Chilenische Sperrholzexporte haben weiter nachgegeben

Die chilenischen Exporte von Radiata Pine-Sperrholz sind im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,9 % auf 243.536 t zurückgegangen. Der Exportwert hat sich nach Angaben von Infor im gleichen Zeitraum um 5,9 % auf 175,8 Mio US$ fob reduziert. Der mengenmäßige Rückgang wurde durch die leicht auf 722 US$/m³ gestiegenen Exportpreise etwas abgefedert.



Die USA blieben mit einer leichten Mengensteigerung auf 97.092 t der größte Absatzmarkt, der Exportwert hat dabei um 5,1 % auf 73,1 Mio US$ nachgegeben. Bei den nächstgrößeren Märkten hat es dagegen deutliche Verschiebungen gegeben. Die Lieferungen nach Mexiko sind um 41,6 % auf 32.623 t zurückgegangen, der Exportwert hat sich um 39,0 % auf 21,2 Mio US$ reduziert. Für die Niederlande gibt die Infor-Statistik eine Mengensteigerung um 19,8 % auf 18.915 t und ein wertmäßiges Plus von 28,1 % auf 12,4 Mio US$ an. Auf Platz vier folgt Australien mit 12.792 t bzw. 9,4 Mio US$. Die Exporte nach Großbritannien sind um 28,7 % auf 11.815 t zurückgegangen, der Wert hat sich um 28,3 % auf 9,0 Mio US$ reduziert.