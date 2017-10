Bundeskartellamt gibt Übernahme von Pino Küchen frei

Das Bundeskartellamt hat die Anfang Oktober vereinbarte Übernahme von wesentlichen Assets der Pino Küchen GmbH durch die für diesen Zweck neu gegründete Spinarella Küchen GmbH & Co. KG. mit Sitz in Gütersloh genehmigt. Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde hat bereits Anfang der Woche mitgeteilt, dass keine Einwände gegen diese Übernahme bestehen.



Laut einer heute von der Nobilia-Gruppe veröffentlichten Mitteilung soll Pino Küchen nach dem Abschluss der Transaktion als eigenständiges Unternehmen agieren. Die übernommenen Assets werden dabei in einen neuen Unternehmensträger eingebracht. Hinter Spinarella steht eine Investorengruppe, an der Nobilia wesentlich beteiligt ist.