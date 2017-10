Bundeskartellamt genehmigt SieMatic-Verkauf an Nison

Nach relativ kurzer Prüfung hat das Bundeskartellamt gestern den am 29. September angemeldeten Einstieg der chinesischen Nison-Gruppe bei dem Küchenhersteller SieMatic genehmigt. Die Transaktion wird über die zwischengeschaltete Smart Kitchen Holdco S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg ab-gewickelt. Die bisherigen Familiengesellschafter werden an dem Unternehmen auch weiterhin eine Minderheit halten.



Die Prüfverfahren für die Komplettübernahme der fm Büromöbel Franz Meyer GmbH & Co. KG durch Equistone Partners und für den Verkauf der Pino Küchen-Assets an die für diesen Zweck neugegründete Spinarella Küchen GmbH & Co. KG. wurden laut der aktuellen Fallübersicht des Bundeskartellamts dagegen noch nicht abgeschlossen. Die Übernahme von fm Büromöbel wurde am 27. September angemeldet; das Prüfverfahren für Pino Küchen läuft seit dem 2. Oktober.