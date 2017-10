Büromöbelverband IBA hat Vorstand neu gewählt

Die Mitglieder des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt (IBA) haben am 20. Oktober turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Dabei wurde Hendrik Hund (Hund Möbelwerke) als Vorsitzender für zwei weitere Jahre bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden seine beiden Stellvertreter Henning Figge (Haworth) und Holger Jahnke (Sedus Stoll).



Auch die Vorstandsmitglieder Dirk Aßmann (Assmann Büromöbel), Carl-Christoph Held (König+Neurath) sowie Rudolf Pütz (Vitra) wurden wiedergewählt. Neu in den IBA-Vorstand gewählt wurden Dr. Jochen Ihring (Dauphin HumanDesign Group), Helmut Link (Interstuhl Büromöbel) und Philipp Müller (VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken). Friedrich W. Dauphin (Dauphin HumanDesign Group) und Stephan Derr (Steelcase) hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt.