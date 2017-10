Binderholz: Klenk-Übernahme beim Kartellamt angemeldet

Die österreichische Binderholz hat am 29. September die Übernahme von 94,79 % der Anteile an der Klenk Holz AG beim Bundeskartellamt angemeldet. Die Übernahme erfolgt über die Binder Beteiligungs AG; die verbleibenden 5,21% gehen an die Franz Binder Privatstiftung.



Der Kaufvertrag für den Share-Deal war am 28. September unterzeichnet worden. Mit der Zustimmung der Kartellbehörden wird für Anfang November gerechnet. Laut Binderholz sollen die drei Klenk-Standorte Oberrot, Baruth und Wolfegg mit zusammen knapp 1.000 Mitarbeitern zeitnah ausgebaut werden. Der Markenname „Klenk Holz“ wird weitergeführt. Weitere Details zur Übernahme werden laut Binderholz nicht mitgeteilt.