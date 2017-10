BEKP-Zellstoff: Neue Preisforderungen für November

Die Hersteller von gebleichtem Eukalyptuszellstoff (BEKP) wollen auch im November weitere Preisanhebungen durchsetzen. Die spanische Ence hat am 23. Oktober für Lieferungen ab November einen Aufschlag von 30 US$/t gefordert und erneut die weiter steigende Nachfrage in China als Begründung angeführt.



Die brasilianische Fibria hatte kurz zuvor für ihre Europa-Exporte ebenfalls eine Anhebung um 30 US$/t ab November annonciert. Eldorado Brasil will laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung in Europa, Nordamerika und China jeweils 20 US$ auf die bisherigen Preise aufschlagen.