Bei Pino-Interessent soll es sich um Nobilia handeln

Nach Informationen der Tageszeitungen Westfalenblatt und Schwäbische Zeitung soll es sich bei dem Kaufinteressenten für die Pino Küchen GmbH um die Nobilia-Gruppe handeln. Der Alno-Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann hatte am Montag kurz nach der Eröffnung der Insolvenzverfahren über die vier Alno-Gesellschaften bekannt gegeben, dass sich die Gläubigerausschüsse der Alno AG und der Pino Küchen GmbH für die Annahme des Kaufangebots eines Investors ausgesprochen haben. Der von Hörmann bislang nicht genannte Investor will rückwirkend zum 1. Oktober den Geschäftsbetrieb, die Markenrechte und alle Mitarbeiter von Pino Küchen übernehmen.



Die Nobilia-Gruppe bemüht sich bereits seit längerer Zeit um einen Ausbau ihrer Produktionskapazitäten in den Werken Verl-Sürenheide und Kaunitz. Im Stammwerk Sürenheide gibt es allerdings keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Das Unternehmen hat daher in den letzten Monaten zusätzliche Flächen im direkten Umfeld des Werkes erworben. In Kaunitz will Nobilia bereits seit längerer Zeit auf einer Fläche von rund 25 ha einen neuen, vorrangig auf die Belieferung der Exportmärkte ausgerichteten Werksteil errichten. Die dafür erforderlichen Genehmigungsverfahren wurden bereits im September 2015 eingeleitet, haben seither allerdings nur wenig Fortschritte gemacht.



In dem Pino Küchen-Werk in Coswig wird mit rund 225 Mitarbeitern die im Preiseinstiegsbereich positionierte Marke „Pino" produziert. Nach den letzten veröffentlichten Zahlen waren in dem Werk im Geschäftsjahr 2015 rund 720.000 Küchen hergestellt worden. Rund 80 % der Produktion waren damals auf dem Inlandsmarkt abgesetzt worden, 20 % gingen in den Export. Größter ausländischer Absatzmarkt war Österreich.



Wie die beiden Zeitungen zusätzlich berichten, will Nobilia zudem eine Außenstelle in Pfullendorf einrichten und dort frühere Alno-Mitarbeiter einstellen. Diese Mitarbeiter sollen für Nobilia unter anderem Aufgaben in der Auftragsbearbeitung übernehmen.