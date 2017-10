Bayern: Klimawandel für 20 % der Fichtenfläche kritisch

Laut aktueller Hochrechnungen der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) wird die Fichte zwar wichtigste Baumart Bayerns bleiben, allerdings in geringerem Umfang als bisher sowie nur noch auf einem Teil der derzeitigen forstlichen Standorte. Demnach sind in Bayern rund 210.000 ha mit einer Bestockungsanteil von über 50 % Fichte, die aufgrund des erwarteten Klimawandels bis zum Jahr 2100 mit einem sehr hohen Ausfallrisiko eingestuft werden. Für weitere 135.000 ha wird von einem hohen und für 64.000 ha von einem erhöhten Risiko ausgegangen. Insgesamt könnte sich damit der Klimawandel auf rund 406.000 ha Fichten dominierte Waldbestände in Bayern negativ auswirken.



Laut LWF ergibt sich in Bayern eine absolute Fichtenfläche von 1.017.672 ha, was einem Flächenanteil von 41,8 % entspricht. Die höchsten Fichtenanteile in Bayern finden sich laut den Ergebnissen der 3. Bundeswaldinventur (BWI³) im Wuchsgebiet 8 »Frankenwald, Fichtelgebirge und Steinwald«.