BauWelt und Holz+Co. wechseln zu Eurobaustoff

Die Gesellschafter der österreichischen Handelskooperationen BauWelt Interbaustoff und Holz+Co. werden zum 1. Januar der Eurobaustoff-Kooperation beitreten. In einem ersten Schritt werden BauWelt Interbaustoff und Holz+Co. alle Aktivitäten auf die BEZ übertragen, an der die BauWelt und Eurobaustoff seit 2006 mit jeweils 50 % beteiligt sind. Die bisherigen Kooperationen werden in der Folge zum Jahresende aufgelöst. Der Markenname Bauwelt kann von den Gesellschaftern aber weiterhin genutzt werden.



Eurobaustoff wird zum 1. Januar die Gesellschafter-Anteile der BauWelt an der BEZ übernehmen, so dass die BEZ eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Eurobaustoff wird. Der Eurobaustoff-Geschäftsführer Hartmut Möller wird bei der BEZ zum Alleingeschäftsführer ernannt. Die Gesellschafter der Holz+Co. werden ebenfalls zum 1. Januar der Eurobaustoff beitreten.



Die BEZ wird ab dem 1. Januar alle Aufgaben der früheren Kooperationen BauWelt und Holz+Co übernehmen. Die bestehenden Vereinbarungen und Verträge mit Lieferanten und Dienstleistern werden von der BEZ weitergeführt. Das auch weiterhin über den Standort Wien ausgeführte Warengeschäft kommt in der neuen Konstellation auf ein Einkaufsvolumen von rund 500 Mio €.