Baugenehmigungen verfehlen Vorjahreswert um 3,8 %

Im August ist in Deutschland der Bau von 30.516 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden genehmigt worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Zahl der in neuen Wohngebäuden genehmigten Wohnungen mit 26.420 Einheiten um 1,5 % unter dem Vorjahreswert. Zugenommen haben die Genehmigungen für den Bau von Einfamilienhäusern (+7,3 % auf 8.225) sowie für Wohnungen in Zwei- (+4,4 % auf 2.048) und Mehrfamilienhäusern (+6,2 % auf 15.306). In Wohnheimen sind mit 841 Genehmigungen nur 30 % des Vorjahreswertes erreicht worden.



Mit dem Rückgang im August hat sich die noch im Juli verzeichnete positive Entwicklung wieder gedreht. Im Juli waren für den Bau von Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2,5 % mehr Genehmigungen als im Vorjahresmonat erteilt worden. Von Februar bis Juni hatten die Genehmigungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat um bis zu 13,4 % nachgegeben. Für Januar hatte das Statistische Bundesamt eine Zunahme von 3,0 % ausgewiesen.



In den ersten acht Monaten war die Zahl der Baugenehmigungen von Neubauwohnungen in Wohngebäuden mit 199.095 Einheiten um 3,5 % geringer als im Vorjahreszeitraum. Gesunken sind auch die Genehmigungen für Einfamilienhäuser (-6,0 % auf 61.732) sowie für Wohnungen in Zweifamilienhäusern (-0,3 % auf 15.268). Für den Bau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind 111.581 Genehmigungen erteilt worden; dies entspricht einer Zunahme um 2,5 %. In Wohnheimen sind 10.514 Wohnungen genehmigt worden, ein Minus von 36,5 %. Im Rahmen von Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden ist der Bau von 27.200 Wohnungen genehmigt worden; dies entspricht einem Rückgang um 21,7 %.