BASF hat Nordhafen wieder in Betrieb genommen

Die BASF hat den wegen des Explosionsunglücks am 17. Oktober 2016 längerfristig stillgelegten Nordhafen im Werk Ludwigshafen nach dem Abschluss der Reparaturarbeiten wieder in Betrieb genommen. Nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal waren die zerstörten Leitungen entfernt und in der Folge mit einem neuen Sicherheitskonzept wieder aufgebaut worden. Die insgesamt 38 Rohrleitungen in der Rohrtrasse im Nordhafen werden jetzt schrittweise von den Genehmigungsbehörden freigegeben und geöffnet. Ende Juli wurde in einem ersten Schritt die Propylen-Fernleitung aus Karlsruhe wieder in Betrieb genommen. Anfang September wurde das erste Schiff mit Raffinat entladen. In der Folge wurde mit dem Umschlag von Flüssiggasen begonnen. Bis Ende November sollen mit Ausnahme der Ethylen-Fernleitung alle 38 Rohrleitungen wieder genutzt werden können.



Durch die Explosion mit mehreren Folgebränden waren am späten Vormittag des 17. Oktober 2016 drei Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr und ein Matrose ums Leben gekommen; ein weiterer verletzter Feuerwehrmann ist Anfang September verstorben. Auslöser waren Reparaturarbeiten an einer leeren Propylenleitung, bei denen versehentlich eine benachbarte Leitung beschädigt wurde. Die BASF hatte kurz nach der Explosion die Steamcracker im Werk Ludwigshafen und 20 weitere Anlagen abgestellt. Die Brände konnten erst am späten Abend gelöscht werden. In den folgenden Wochen mussten für verschiedene Produkte provisorische Leitungen errichtet und in Betrieb genommen werden. Die Methanolanlieferung wurde vor allem über den Hafen auf der Friesenheimer Insel abgewickelt.