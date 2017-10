Außerordentliche Kosten belasten Ergebnis von Moelven

Die Ergebniskennzahlen des norwegischen Moelven-Konzerns haben im dritten Quartal die Vorjahreswerte zum Teil deutlich verfehlt. Laut dem heute veröffentlichten Quartalsbericht haben das EBITDA um 6 % auf 126 Mio nkr und das operative Ergebnis um 42 % auf 38 Mio nkr abgenommen. Das Vorsteuer- und das Nettoergebnis haben sich bei auf 47 Mio nkr bzw. 33 Mio nkr in vergleichbarem Umfang reduziert. Der Umsatz ist um 3 % auf 2,441 Mrd nkr gestiegen. Der Umsatz ist hingegen um 3 % auf 2,441 Mrd nkr gestiegen.



Der Rückgang des operativen Ergebnisses ist auf außerordentliche Kosten in Höhe von 46 Mio nkr in Zusammenhang mit der Stilllegung des Sägewerkes Moelven Norsälven sowie der die Beilegung einer juristischen Auseinandersetzung um ein Projekt des im Geschäftsbereichs „Building Systems“ zurückzuführen.



Das operative Ergebnis der Schnittholzsparte „Timber“ hat sich ist im dritten Quartal auf -13 Mio nkr verschlechtert negativ ausgefallen während im Vorjahresquartal noch ein Plus von 2 Mio nkr entstanden war erzielt werden konnte. Bei Herausrechnung der Kosten für die Stilllegung von Moelven Norsälven in Höhe von 29 Mio nkr ergibt sich eine Zunahme des operativen Ergebnisses um ein Vielfaches auf 16,2 Mio nkr. Das EBITDA hat um 4 % auf 31 Mio nkr zugelegt. Der Umsatz des Geschäftsbereichs hat mit 667 Mio nkr den Vorjahreswert knapp verfehlt.



Der Geschäftsbereich „Wood“ musste bei einem um 6 % auf 972 Mio nkr gestiegenen Umsatz einen Rückgang des EBITDA um 12 % auf 63 Mio nkr und des operativen Ergebnisses um 20 % auf 34 Mio nkr hinnehmen. Der Geschäftsbereich „Building System“ hat im Berichtsquartal 795 Mio nkr umgesetzt; dies entspricht einer Zunahme um 14 %. Während das EBITDA um 4 % auf 37 Mio nkr zugelegt hat, ist das operative Ergebnis um 8 % auf 23 Mio nkr zurückgegangen.