Arauco North America hat Montage an SGS vergeben

Ende August hat das österreichische Montageunternehmen SGS mit der Montage der Produktionsanlagen für das von Arauco North America am Standort Grayling/Michigan geplante Spanplattenwerk begonnen. In einem ersten Schritt werden die Energieanlage und die Trockner installiert. Parallel dazu wurde mit dem Aufbau der Silos begonnen. Die Montagearbeiten im Bereich der Form- und Pressenlinie werden voraussichtlich im November anlaufen.



Der an SGS vergebene Auftrag mit einem Gesamtvolumen von rund 25 Mio € umfasst zudem die Bereiche Siebung/Sichtung, Beleimung, die Endfertigung mit der Schleifstraße und zwei Verpackungslinien, zwei Kurztaktpressen sowie zwei Hochregallager für Spanplatten und Melaminfilme. Die Installationsarbeiten sollen bis Mitte 2018 weitgehend abgeschlossen werden; die Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2018 geplant. Hauptanlagenlieferant ist die Dieffenbacher-Gruppe. Einzelanlagen werden unter anderem von Anthon, Imeas und Wemhöner zugeliefert.