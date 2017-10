Akzo Nobel hat Ergebnisprognose nochmals korrigiert

Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel hat mit Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für das dritte Quartal die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 erneut gesenkt. Im April hatte sich das Unternehmen zunächst eine EBIT-Steigerung um 100 Mio € zum Ziel gesetzt. Zu Beginn des dritten Quartals war die Prognose erstmals angepasst worden; zu diesem Zeitpunkt sollte aber noch immer eine Verbesserung erreicht werden. Inzwischen geht Akzo Nobel nur noch von einem EBIT auf Vorjahresniveau aus. Als Gründe nennt Akzo Nobel die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Rohstoffkosten, vorübergehende Produktions- und Lieferausfälle im dritten Quartal, eine aus Sicht des Unternehmens ungünstige Entwicklung der Wechselkurse sowie den anhaltend schwierigen Geschäftsverlauf im Bereich „Marine and Protective Coatings“.



Im übergeordneten Geschäftsbereich „Performance Coatings", der die Aktivitäten mit industriellen Lacken, Farben und Beschichtungssystemen unter anderem für die Holz- und Möbelindustrie umfasst, konnte der Umsatz von Juli bis September zwar um 2 % auf 1,428 Mrd € gesteigert werden, das EBIT ist aber um mehr als ein Viertel auf 147 Mio € zurückgegangen. Zur Umsatzsteigerung hat wie im vorangegangenen Quartal das überproportionale Wachstum im Teilbereich „Industrial and Powder Coatings" beigetragen. Dieser Teilbereich, dem unter anderem das Holzlackgeschäft zugeordnet ist, konnte seinen Umsatz um 8 % auf 741 Mio € steigern.



Im Geschäftsbereich „Decorative Paints“, in dem sich Akzo Nobel auf Herstellung und Vertrieb von Farben, Lacken und Lasuren für Endverbraucher konzentriert, ist der Umsatz im dritten Quartal dagegen auf 1,007 Mrd € gesunken. Auch hier hat das EBIT um fast ein Viertel auf 95 Mio € nachgegeben. Lediglich in dem zur Disposition gestellten Geschäftsbereich „Specialty Chemicals“ lagen sowohl die Umsatz- als auch die Ergebniszahlen mit 1,209 Mrd € bzw. 169 Mio € jeweils geringfügig über dem Vorjahresniveau.