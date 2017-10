Accsys: Bau der Tricoya-Anlage geht in nächste Phase

Am Standort der ersten „Tricoya"-Anlage zur Produktion von acetylierten Holzhackschnitzeln in Hull/Großbritannien wurde mit Abschluss der Arbeiten zur Einebnung und Entwässerung des Geländes auch die Baustelleneinrichtung abgeschlossen.



Inzwischen hat der vom zukünftigen Betreiber Tricoya Ventures UK beauftragte EPC-Contractor (Engineering, Procurement, Construction) Engie Fabricom mit dem Projektteam vor Ort weitergehende Baumaßnahmen aufgenommen. Seit September werden nach Angaben von Accsys Pfahlgründungen für die Fundamente der Anlage durchgeführt. Zudem wurde das Front End Engineering and Design (FEED) freigegeben und in der Folge die Detailplanung sowie die Ausführungsplanung der Gesamtanlage begonnen.



Engie Fabricon wird den Auftrag mit einem Volumen von 58 Mio £ über den nahegelegenen Standort Immingham abwickeln. Dort hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben erheblich in neue Maschinen und den Fuhrpark sowie zusätzliche Büroflächen investiert. Der EPC-Contractor will alle Projektphasen von Planung und Konstruktion über die Beschaffung der Hauptanlagen bis zur Montage sowie der Inbetriebnahme des Werkes weitgehend selbst durchgeführen. Zur Unterstützung im Bereich Ingenieurbau hat Engie Fabricon die lokale Clugston Group als Subunternehmer beauftragt.