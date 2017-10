110 Anmeldungen für ZOW in Bad Salzuflen liegen vor

In den letzten sechs Wochen haben rund 30 weitere Aussteller für die im kommenden Jahr erstmals von der Koelnmesse veranstaltete Zuliefermesse Ostwestfalen (ZOW) in Bad Salzuflen gebucht. Damit liegen laut einer heute von der Koelnmesse veröffentlichten Mitteilung inzwischen rund 110 Anmeldungen vor, so dass bislang rund 70 % der in der für die Veranstaltung vorgesehenen Halle 20 zur Verfügung stehenden Flächen belegt werden können.



Zuletzt neu dazugekommen sind unter anderem die im Oberflächenbereich tätigen Unternehmen Hueck Rheinische, Konrad Hornschuch und Melaplast der Möbelteilhersteller Krono System, die Beschlaghersteller D-Beschlag und Nomet sowie die Leuchtenanbieter Domus Line und Elektra. Bis Ende September hatten aus dem Oberflächenbereich bereits die Dekordrucker Impress und Interprint sowie die DTS gebucht. Aus dem Holzwerkstoffbereiche gehörten die Swiss Korno Group und Christian Kröger zu den ersten Ausstellern.



Die vorläufige Ausstellerliste der ZOW kann auf der ZOW-Homepage eingesehen werden.