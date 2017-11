Xella: Friedrichs wird CEO der Geschäftseinheit Ursa

Nach der Ende Oktober abgeschlossenen Übernahme des spanischen Dämmstoffherstellers Ursa Insulation hat Xella das Management des Unternehmens neu geordnet. Die neue Xella-Geschäftseinheit Ursa wird von drei Geschäftsführern geleitet. Neben dem bisherigen Ursa-CFO Joaquín Lozano Agramunt gehören der Geschäftsführung in Zukunft Jochen Friedrichs und Björn Baum an. Friedrichs wird als neuer CEO Nachfolger von Pepyn Dinandt, der im Verlauf der Übernahme erklärt hatte, nicht mehr als Geschäftsführer zur Verfügung zu stehen. Zudem übernimmt er die Aufgaben des bisherigen COO Dr. Frank Herrmann, der das Unternehmen verlassen wird. Neuer CTO wird Baum, der auch in Zukunft Leiter Energiemanagement der Xella Gruppe bleibt. Weitere Mitglieder im Executive Committee sind Ana Lluch Martinez (Chief Legal and HR) und Gonzalo de las Alas-Pumariño (Head of Technology and Projects).



Friedrichs erhält in seiner neuen Position einen Sitz im Executive Committee der Xella-Gruppe. Dort wird zukünftig auch Dr. Michael Leicht (Head of HR) vertreten sein, der die Position des Chief Digital Officers (CDO) von Friedrichs übernimmt. Neben den CEOs der anderen Xella-Geschäftseinheiten gehört dem Executive Committee zudem der Gruppen-CEO Dr. Jochen Fabritius an.