Xavier hat in Polen über 900.000 fm Sturmholz verursacht

Der Sturm „Xavier“ hat in der Nacht vom 5. auf 6. Oktober in Westpolen mit 914.526 fm deutlich größere Sturmholzmengen verursacht als ursprünglich von der polnischen Staatsforstverwaltung angenommen. In einer ersten Erhebung hatte die Staatsforstverwaltung rund 500.000 fm Sturmholz geschätzt. Auf lediglich 180 ha sind laut einer aktuellen Aufstellung flächige Schäden entstanden.



In der Region Stettin wurde die bereits in der ersten Schätzung angegebene Windwurfmenge von 231.450 fm in der aktuellen Statistik bestätigt. In der Region Breslau, für die ursprünglich kein konkretes Volumen angegeben worden war, sind 179.310 fm Sturmholz angefallen. Für den Bereich der Forstdirektion Posen ist das vorläufige Volumen von 140.000 fm auf 176.500 fm nach oben korrigiert worden.



Für die übrigen Regionen werden folgende Sturmholzmengen in fm angegeben: Zielona Góra 138.464, Katowice 62.320, Radom 38.910, Lódz 29.707, Krosno 23.825, Lublin 20.590, Kraków 10.150, Torun 2.300, Szczecinek 1.000.



Der vom 28. auf den 29. Oktober über Nordpolen hinweg gezogene Sturm „Herwart“ hat in den dortigen Wäldern nach vorläufigen Informationen der Staatsforstverwaltung keine nennenswerten Schäden verursacht.