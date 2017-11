WKI kann Klebstoffe für tragende Holzbauteile prüfen

Das WKI in Braunschweig ist am 11. Oktober offiziell als Prüfstelle für tragende Holzbauteile nach Landesbauordnung (LBauO) anerkannt worden. Zuvor hatte das WKI während einer Begehung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) und die anerkennende Behörde des Landes Niedersachsen am 21. Juni alle entsprechenden Voraussetzungen erfüllt.



Durch die Zulassung kann das WKI in Zukunft auch Klebstoffe wie zweikomponentige Polyurethane oder Epoxide prüfen, die unter den Anwendungsbereich der LBauO fallen. Damit können in Braunschweig nun Prüfungen für alle im tragenden Holzbau relevanten Klebstoffsysteme durchgeführt werden. Bislang zählten dazu bereits auf EU-Ebene genormte Klebstoffsysteme wie Amino- und Phenoplaste, aber auch einkomponentiges Polyurethan und emulsionspolymerisiertes Isocyanat. Nach der nun erfolgten Anerkennung kann das WKI zudem neben den reinen Klebstoffen auch geklebte, tragende Holzverbindungen prüfen.



Laut dem vom DIBt herausgegebenen Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen können entsprechende Prüfungen bisher durch das Otto-Graf-Institut der Materialprüfungsanstalt (MPA) Stuttgart sowie das norwegische NTI in Oslo durchgeführt werden.