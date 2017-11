Westwood liefert Rundholz per Break Bulk nach China

Die estnische Westwood Group, hat Anfang November die Beladung des Break Bulk-Frachters „Krazewski“ in dem estnischen Hafen Muuga bei Tallinn mit Rundholz für China abgeschlossen. Über den Transport werden 30.000 t Laub- und Nadelrundholz nach Lanshan/China verschifft. Damit wird die Ladekapazität des Frachters, die bei 30.300 t liegt, nahezu vollständig ausgeschöpft. Gegen Jahresende will Westwood Group ein weiteres Break Bulk-Schiff mit Rundholz nach China schicken. Für 2018 sind Verschiffungen im Abstand von jeweils zwei Monaten vorgesehen.



Die Westwood Group betreibt zum einen Rundholzterminals in den Häfen Muuga und in Sillamää bei Narwa nahe der russischen Grenze. Zum anderen verfügt das Unternehmen am Firmensitz über ein Sägewerk. Dort wird überwiegend besäumtes und unbesäumtes Laub- und Nadelschnittholz sowie Zuschnitte aus Birke, Eiche, Pappel, Erle und Kiefer für die Möbelindustrie sowie Fenster- und Türenhersteller produziert.



Anmerkung: In der gestern Abend veröffentlichten Internetmeldung war fälschlicherweise von einer Break Bulk-Verschiffung von Nadelschnittholz berichtet worden. Richtig ist aber Nadel- und Laubrundholz.