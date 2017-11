Waldenmaier als VdDK-Vorstandsvorsitzender bestätigt

Auf der Mitgliederversammlung des Verbands der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK) am 16. November in Bad Salzuflen wurde Stefan Waldenmaier (Leicht Küchen) als Vorstandsvorsitzender für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Als Stellvertreter wurden Dr. Lars Bopf (Nobilia) und Dirk Krupka (Häcker Küchen) neu gewählt. Die bisherigen Stellvertreter Dr. Dr. Günter Scheipermeier (Nobilia) und Max Müller (ehemals Alno) sind hingegen aus dem Vorstand ausgeschieden. Als Beisitzer wurden Elko Beeg (Sachsenküchen), Georg Billert (Impuls Küchen), Heiko Ellersiek (Ballerina-Küchen), Thomas Kredatus (Poggenpohl) und Manfred Wippermann (Nolte) neu gewählt. Für eine weitere Amtszeit gehören Delf Baumann (Bauformat), Jörg Loew (Burgbad), Heinz-Jürgen Meyer (Rotpunkt Küchen) und Markus Schüller (Schüller) als Beisitzer dem Vorstand an. Ausgeschieden sind dagegen Heinz-Erwin Ellersiek (Ballerina-Küchen), Johannes la Cour (la Cour Holding) und Edwin Scheer (ehemals Brigitte Küchen). Dr. Kerstin Hofmeister und Thorsten Gösling wurden als Rechnungsprüfer bestätigt. Im VdDK sind 50 Küchenmöbelhersteller organisiert.